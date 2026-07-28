Silivri\'de Çiftlik Evine Yangın

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki çiftlik evine sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yakındaki çiftlik evine sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki kişiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, ekipler tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çiftlik evinin çatısı ile ağaçlarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.