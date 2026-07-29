Silivri'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Silivri'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı

Silivri\'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
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Silivri'de çöplük alandan çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı, itfaiye söndürdü.

SİLİVRİ'de çöplük alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otluk alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplük alandan yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangını çevredeki evlere ve fabrikaya sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 40 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'BİR KIVILCIMLA ÇIKTI'

Çevredeki fabrikada çalışan Özcan Bülbül, "Belediyenin personelleri lastik yakmış. Herhalde 'otluk alana sıçramaz' dedik. Ama 1 buçuk kilometre kadar büyüdü bizim fabrikaya kadar dayandı. Böyle olmaması lazım. Bir kıvılcımla çıktı. Lastik yakmışlar, rüzgar nedeniyle de kontrolü sağlayamamışlar. Daha sonra bunlar oldu" dedi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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