Silivri'de Göçük: İşçi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Silivri'de Göçük: İşçi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri\'de Göçük: İşçi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
30.07.2025 19:29
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Silivri'deki kum ocağında meydana gelen göçükte kaybolan işçi için arama çalışmaları sürüyor.

Silivri'de dün kum ocağında meydana gelen göçükte balçık altında kalan işçiyi arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Ekipler, dün gece saatlerinde ara verdikleri çalışmalara 08.00 itibariyle yeniden başladı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kum ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında yolda bekleyen iki kamyon ile çalışır durumdaki dozerin ağırlığı nedeniyle zemin çöktü. Çökmenin ardından araçlarla birlikte bir işçi balçık altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gece saatlerinde durdurulan arama-kurtarma çalışmaları, bu sabah saat 08.00 itibarıyla yeniden başlatıldı. Balçık altındaki işçiyi bulmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kaynak: DHA

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