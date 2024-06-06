Silivri'de Gönüllü Dalgıçlar Tarafından Deniz Temizliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Silivri'de Gönüllü Dalgıçlar Tarafından Deniz Temizliği Gerçekleştirildi

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Silivri'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, gönüllü dalgıçlar tarafından denizde, su altı temizliği gerçekleştirildi. Sahil kordon boyunda yapılan temizlik etkinliği vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bir saat süren temizlikte çıkartılan çöp ve atıklar karada sergilendi. Derinlikler Dalış Timi'nden Esra Güçyeter, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekerek, denizleri kirletmememiz gerektiğini vurguladı. Ayrıca, temizlik yapılan bölgedeki sahil deniz şeridindeki yosun tabakası da dikkat çekti.

06.06.2024 21:59
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Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, SİLİVRİ'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, gönüllü dalgıçlar tarafından denizde, su altı temizliği gerçekleştirildi.

Sahil kordon boyunda gönüllü dalgıçlar tarafından yapılan deniz temizliği etkinliğini, vatandaşlar ilgiyle izledi. Bir saate yakın sürede yapılan deniz temizliğinde çıkartılan çöp ve atıklar karada sergilendi. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet Ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.

"LÜTFEN DENİZLERİ KİRLETMEYELİM"

Derinlikler Dalış Timi'nden Esra Güçyeter, "Bir saatte yakın bir dalış yaptık. Deniz dibinde görüş hiç yok, tamamen balçık. Dokunduğunuzda bütün balçık yukarı çıkıyor. Gerçekten çok kirli. Denizden çıkarttıklarımız, elimizle bulabildiklerimiz. Çok fazla halat var, atılmış, çok uzunlar. Çıkartabilmek mümkün olmadı. Lütfen denizleri kirletmeyelim. Denizler bizim geleceğimiz, çocuklarımıza güzel bir şekilde bırakmamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan su altı deniz temizliği yapılan bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta sahil deniz şeridindeki yosun tabakası dikkat geçti.

Silivri\'de Gönüllü Dalgıçlar Tarafından Deniz Temizliği Gerçekleştirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Gönüllü Dalgıçlar Tarafından Deniz Temizliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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