(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, 12-14 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği sertifika töreni ve sahne gösterileriyle sanatseverleri Önder Yılmaz Sahnesi'nde buluşturacak.
Silivri Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, yıl sonu etkinlikleri kapsamında üç gün sürecek kapsamlı bir programla ilçe sakinlerini sanatla buluşturuyor. Sertifika törenlerinin yanı sıra tiyatrodan müziğe, yaratıcı dramadan koroya birçok alanda sahne performansı içeren etkinlikler, 12-14 Haziran 2025 tarihleri arasında Önder Yılmaz Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Tüm vatandaşlara açık olan etkinlik takvimi ise şöyle:
Yaratıcı Drama Gösterisi
12 Haziran 2025 Perşembe günü saat 17.00 Önder Yılmaz Sahnesi
Koro-Şan-Piyano Sahne Gösterileri
13 Haziran 2025 Cuma günü saat 19.00
Önder Yılmaz Sahnesi
Yetişkin Tiyatro Gösterisi "Çehovyen"
14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19.30
Önder Yılmaz Sahnesi
Son Dakika › Güncel › Silivri'de Güzel Sanatlar Akademisi'nden Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
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