Silivri\'de Hayvanları Koruma Haftası Etkinliği

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(İSTANBUL) - Silivri Kent Konseyi tarafından Hayvanları Koruma Haftası'nda Silivri Sanayi ve İş Adamları Derneği (SİAD) ve Veteriner İşleri Müdürlüğü desteğiyle "Bir köpek de sen sahiplen" etkinliği düzenlendi. Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte "Satın alma, sahiplen" vurgusu yapıldı.

Hayvanları Koruma Haftası dolayısıyla Silivri Kent Konseyi tarafından "Bir köpek de sen sahiplen" etkinliği gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki etkinliğe, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş'ın yanı sıra Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi katıldı.

Etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Erel, Silivrililere hayvan sahiplenme çağrısı yaptı. Mamalardan KDV oranının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Erel, hayvan sahiplenen vatandaşlara sağlık hizmeti desteği verilmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların ve belediyenin iş birliği ile hareket etmesinin öneminden bahseden Erel, şunları söyledi:

"Biz hep birlikte bu kampanyaya destek verirsek, inanıyorum ki hep birlikte bir sorunu çözmüş olacağız. Tüm Silivri halkına da buradan bir çağrımız olacak lütfen hayvan satın almayın, sahiplenin diyoruz. 'Bir cana da sen el uzat' diyoruz. Tüm sanayi kuruluşlarımıza ve buradaki kuruluşlara, resmi veya resmi olmayan kuruluşlarımıza tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza buradan çağrı yapmak istiyorum. Lütfen bir cana da siz el uzatın. Vatandaş ve belediye el ele verirsek biz burada bir sürü canın hayatta kalmasını sağlamış oluruz."

Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıkoğlu ise sahiplendirme süreçleri ile ilgili bilgi verdi. Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki çalışmalardan bahseden Sarısaltıkoğlu, "Küçük hayvan rehabilitasyon merkezimizde, sokak hayvanlarını sağlıklı hale getirip, kuduz aşılarını uygulayıp, mikroçiplendirip, kimliklendirme sistemini yaptıktan sonra sahiplendirecek sağlıklı hale getiriyoruz bu süreç sonrasında da kendilerini ücretsiz olarak sahiplendirip, hayvanların rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.