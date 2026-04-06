Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu Duyurdu: Hümayun Caddesi'nde Yol Yapım Çalışmaları Başladı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Ortaköy'de düzenlenen mahalle toplantısında ve sosyal medya üzerinden kendilerine iletilen talepler doğrultusunda Hümayun Caddesi'nde yol yapım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Balcıoğlu, Ortaköy Muhtarı Ramazan Yaman ile birlikte Hümayun Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda caddede yol yapım çalışmalarının başladığını duyurdu.

Vatandaşlardan gelen taleplerin çok önemli olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Silivri'mizin her mahallesinde, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor; gelen talepleri dikkate alarak kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. Daha güvenli, daha konforlu ve daha modern bir ulaşım ağı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.