Silivri\'de kamyona çarpmamak için manevra yapan otomobil ağaca çarpıp takla attı

Silivri'de dönüş yapan kamyona çarpmamak için ani manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarpıp takla attı. Kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri'de dün saat 16.00 sıralarında Gazitepe Mahallesi fabrikalar bölgesinde bir otomobil ağaca çarparak devrildi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, dönüş yapan kamyona çarpmamak için ani manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, fabrikanın bitişiğindeki ağaca çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

İkinci kaza ise sabah saat 08.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeyken aniden fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, park halindeki başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.