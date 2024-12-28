Silivri\'de Kamyonlar Kafa Kafa Çarpıştı

Güncel

SİLİVRİ'de hafriyat kamyonu ile çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Kamyon şoförleri hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 34 LM 6176 plakalı çöp kamyonu ile ters istikametten gelen 06 DSD 332 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki kamyonda kara yolundan ağaçlık alana çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöp kamyonu şoförü sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kamyon şoförü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.