Silivri\'de kontrolden çıkan cip takla atarak sürücüsünü hafif yaraladı

Silivri'de kontrolden çıkan cip takla atarak sürücüsünü hafif yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri'de D-100 Karayolu Çanta mevkisinde saat 17.30'da yağış nedeniyle oluşan su birikintisine giren cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen cip boş arazide durdu; hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
SİLİVRİ'de yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine giren cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki boş arazide durabilen cipin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Çanta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 NEN 617 plakalı cip, yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisine girdikten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen cip, yol kenarındaki boş arazide durabildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
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