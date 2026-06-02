Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Marina Hattındaki Yenileme Çalışmalarını İnceledi

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, olumsuz hava koşullarından etkilenen marina hattındaki yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgeye yıllardır yapılan yatırımların her fırtınada zarar gördüğünü belirten Balcıoğlu, revize çalışmaları sayesinde bu kayıpların önüne geçileceğini ve sahile modern bir çehre kazandırılacağını söyledi.

Başkan Balcıoğlu, güne Boşnak Bahçe'de başlayarak hava koşullarından etkilenen marina hattında yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Kontrollerin ardından sahilde zaman geçiren vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Balcıoğlu, bölgeye yıllardır yapılan yatırımların, her lodos çıktığında heba olduğunu dile getirdi.

Yapılan yeni düzenleme sayesinde amfi ile vatandaşlara yeni oturma alanları sağladıklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, bunun yanı sıra revize çalışmalarıyla yapılan yatırımların lodostan minimum etkileneceğini belirtti.

Yürüyüş yollarını, çocuk oyun alanlarını ve kent mobilyalarını modern hale getirdiklerini vurgulayan Balcıoğlu, denize paralel amfi formunda seyir basamaklarıyla vatandaşların gün doğumunu ve gün batımını keyifle izleyebileceği yeni alanlar oluşturulduğuna dikkati çekti.