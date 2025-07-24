Silivri'de Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Silivri'de Motosiklet Kazası

Silivri\'de Motosiklet Kazası
24.07.2025 12:31
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Silivri'de motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı ve kaza anı kamerada.

SİLİVRİ'de seyir halindeki motosiklet sürücüsü, iddiaya göre yanından geçen hafif ticari aracın çarpması sonucu gidon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Takla atarak yola savrulan sürücü yaralandı; motosiklette ise hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsünün kaçtığı öne sürülürken, kaza sonrası sürücü "Böyle birşey olamaz" diyererek dakikalarca ağladı.Yaralı sürücüyü babası teselli ederken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Bölge Trafik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 MFB 680 plakalı motosiklet sürücüsü, yanından geçen hafif ticari aracın kendisine çarpmasıyla gidon hakimiyetini kaybetti. Hızla bariyerlere çarpan sürücü takla atarak motosikletiyle yol kenarında bulunan alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAKİKALARCA AĞLADI

Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Sandalyeye alınan sürücünün çevredekiler ve polis tarafından sağlık durumu kontrol edildi.Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün babası ise ağlayan oğlunu teselli etti. "Sağa kırdı bana çarptı" diyerek ağlayan oğlunu sakinleştirmeye çalışan adam "Tamam babacım.Sende birşey var mı" diye sordu. Yaralı sürücünün babası kaçan otomobil sürücüsüne de, "Benim çocuğuma vurmuş. Motosikletimiz ne olacak" sözleriyle tepki gösterdi. Çevre sakinleri, kaza sonrası yola savrulan motosikleti bariyerlerin arkasına alarak yardım ederken, yaralanan sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücü ve motosikletin kaza sonrası yola savrulduğu anlar görülüyor. Çevre sakinleri kazanın ardından sürücünün yardımına koşuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Motosiklet Kazası - Son Dakika

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