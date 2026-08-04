Silivri'de motosiklet kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silivri'de motosiklet kazası

Silivri\'de motosiklet kazası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, durumu iyi.

SİLİVRİ'de otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında motosiketl sürücüsü yola savrulurken yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, 3 Ağustos Pazartesi saat 23.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada park yerinden çıkmaya çalışan otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet ve araçta hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de motosiklet kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi Bad-ı Saba Konutları davasında müteahhit Şahin Avşaroğlu tahliye edildi
TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var TAG Otoyolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kırşehir’de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti Kırşehir'de kamyon rampası altında kalan genç sürücü hayatını kaybetti
Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada Saç saça, baş başa girdiler: Kadınların kaldırım kavgası kamerada
İstanbul’da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

13:10
Süper Lig’de dev takas Fenerbahçe’den Cengiz Ünder formülü
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü
12:53
Süper Lig’in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti Başkandan açıklama geldi
Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi
12:33
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 13:16:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Silivri'de motosiklet kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.