Nursel Alkaç Yılmaz, Silivri'nin Tarihini Anlatacak

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, "Çocukluk Hatıralarımda Silivri" kitabının yazarı Nursel Alkaç Yılmaz ile Önder Yılmaz Sahnesi'nde söyleşi düzenleyecek.

Silivri Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda "Çocukluk Hatıralarımda Silivri" kitabının yazarı Nursel Alkaç Yılmaz'ın, kale içi yaşamı, komşuluk kültürü, eski gelenekler ve panayırları anlatacağı söyleşiye tüm vatandaşlar katılabilecek. 13 Şubat 2026 Cuma günü (yarın) saat 17.30'da düzenlenecek olan seminer, Önder Yılmaz Sahnesi'nde yapılacak.