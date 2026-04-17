Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Okul Saldırıları Nedeniyle Düzenlenen Oturma Eylemine Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları nedeniyle Silivri Atatürk Meydanında Eğitim İş Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası ile veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sessiz oturma eylemine katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, geçen günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından Silivri Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen sessiz oturma eylemine katılım sağladı.

Eylem hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, "Şiddetin hayatın hiçbir alanında yer bulmadığı, çocuklarımızın korkuyla değil güvenle büyüdüğü, toplumun huzurunun korunduğu bir gelecek için hep birlikte sorumluluk almak zorundayız. Eğitimin, vicdanın ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir ortam şiddete karşı vereceğimiz en güçlü cevaptır" dedi.

Başkan Balcıoğlu, yaşanan elim olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Okullarımızda yaşanan bu acılar hepimizin yüreğini dağladı. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve bütün eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Silivri'nin tüm çocukları bizim evlatlarımızdır"

Silivri'de bu tür acıların yaşanmaması adına kamu kurumları ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Başkan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür acıların yaşanmaması adına; kamu kurumlarımız, okullarımız, eğitim camiamız ve kolluk kuvvetlerimizle tam bir eş güdüm ve iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Şunu herkes bilmelidir ki; Silivri'nin tüm çocukları bizim evlatlarımızdır. Öğretmenlerimiz ise bu toplumun baş tacı, gözbebeğidir. Baş tacımız olan öğretmenlerimize ve geleceğimiz olan öğrencilerimize uzanan her türlü şiddetin karşısında sarsılmaz bir duruş sergileyeceğiz. Eğitimin, vicdanın ve dayanışmanın gücüyle bu şiddet sarmalını hep birlikte aşacağız"

Eğitime ve eğitimcilere verdikleri önemden söz eden Başkan Balcıoğlu, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünün ışığında eğitimi ve öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.