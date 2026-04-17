Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Okul Saldırıları Nedeniyle Düzenlenen Oturma Eylemine Katıldı

17.04.2026 15:54  Güncelleme: 16:26
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki olarak düzenlenen sessiz oturma eylemine katıldı. Balcıoğlu, eğitime ve eğitimcilere olan desteğin önemini vurguladı.

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırıları nedeniyle Silivri Atatürk Meydanında Eğitim İş Sendikası, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası ile veliler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen sessiz oturma eylemine katıldı.

Eylem hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, "Şiddetin hayatın hiçbir alanında yer bulmadığı, çocuklarımızın korkuyla değil güvenle büyüdüğü, toplumun huzurunun korunduğu bir gelecek için hep birlikte sorumluluk almak zorundayız. Eğitimin, vicdanın ve toplumsal dayanışmanın güçlendiği bir ortam şiddete karşı vereceğimiz en güçlü cevaptır" dedi.

Başkan Balcıoğlu, yaşanan elim olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Okullarımızda yaşanan bu acılar hepimizin yüreğini dağladı. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve bütün eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Silivri'nin tüm çocukları bizim evlatlarımızdır"

Silivri'de bu tür acıların yaşanmaması adına kamu kurumları ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Başkan Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür acıların yaşanmaması adına; kamu kurumlarımız, okullarımız, eğitim camiamız ve kolluk kuvvetlerimizle tam bir eş güdüm ve iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Şunu herkes bilmelidir ki; Silivri'nin tüm çocukları bizim evlatlarımızdır. Öğretmenlerimiz ise bu toplumun baş tacı, gözbebeğidir. Baş tacımız olan öğretmenlerimize ve geleceğimiz olan öğrencilerimize uzanan her türlü şiddetin karşısında sarsılmaz bir duruş sergileyeceğiz. Eğitimin, vicdanın ve dayanışmanın gücüyle bu şiddet sarmalını hep birlikte aşacağız"

Eğitime ve eğitimcilere verdikleri önemden söz eden Başkan Balcıoğlu, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' sözünün ışığında eğitimi ve öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi
Küba ABD saldırısına karşı uyardı Küba ABD saldırısına karşı uyardı
22 katlı hastanede can pazarı Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü 22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü
İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM’ye ceset torbası yetişmez İBB davasında dikkat çeken iddia: Bir deprem olsa, o AVM'ye ceset torbası yetişmez
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım’dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
