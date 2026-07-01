Silivri'de Ot Yangını Söndürüldü

Silivri'de bir köyde bulunan arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Seymen Köyü içerisindeki arazide farklı noktalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
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