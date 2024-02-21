Silivri'de Otomobil Takla Atarak Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Silivri'de Otomobil Takla Atarak Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Silivri\'de Otomobil Takla Atarak Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Silivri'de D-100 kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, Selimpaşa Mahallesi Altınkök Caddesi'ne giriş yaparken direğe çarptı ve takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

21.02.2024 19:05  Güncelleme: 19:12
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Silivri'de direğe çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen 34 L 4343 plakalı otomobilin sürücüsü Onur O, Selimpaşa Mahallesi Altınkök Caddesi'ne giriş yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti.

Direğe çarpan araç takla atarken, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA

Selimpaşa, İstanbul, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Otomobil Takla Atarak Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Otomobil Takla Atarak Kaza Yaptı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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