Silivri\'de Sağanak Yağış Sonucu Villa Bahçeleri ve Yürüyüş Yolları Sular Altında Kaldı

SİLİVRİ'de öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında Mimarsinan Mahallesi Kumluk mevkinde bulunan villa bahçeleri, piknik alanları ve sahil kenarındaki yürüyüş yolları sular altında kaldı. Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri bölgedeki suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.