Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Sıfır Atık Haftası Etkinliklerine Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası dolayısıyla İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere katıldı.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda Sıfır Atık Haftası dolayısıyla kitap takasından sıfır atık standına, bez çanta boyama ve tohum topu atölyelerinden enerji verimliliği bilgilendirmelerine kadar birçok alanda açılan stantları ziyaret etti.

Etkinliğin ardından konuşan Balcıoğlu, "Çevremizi korumak, doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla farkındalık oluşturan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etkinliklerde emeği geçen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürümüz İbrahim Sevim'e ve değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.