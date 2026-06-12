Silivri'de Usulsüzlük Skandalı: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Silivri'de Usulsüzlük Skandalı: 17 Gözaltı

12.06.2026 09:33
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Silivri Belediyesi'nde usulsüzlük iddialarıyla Belediye Başkanı da dahil 17 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediye nezdindeki bazı iş ve işlemlerin menfaat temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı, malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu tespit edildi.

Belediyeye ait tescil harici/park alanı niteliğindeki bir taşınmazın düşük bedelle satılması suretiyle 21 milyon 522 bin 717 lira kamu zararı oluştuğuna ilişkin bilirkişi tespiti yapıldı.

Tespitler doğrultusunda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, isnat edilen eylemlerin örgütlü bir yapı içerisinde işlendiği ve örgütün kurucusu ile yöneticisi olduğu değerlendirilen Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'yla birlikte hareket eden diğer şüphelilerin belediye iş ve işlemleri üzerinde nüfuz kullanarak haksız menfaat temin ettiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri belediye binasında da arama yaptı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Silivri Belediyesi, Bora Balcıoğlu, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de Usulsüzlük Skandalı: 17 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sıdıka Gökkol Sıdıka Gökkol:
    silivride de mi başladı bu işler istanbul da çok fazla bu tür olayları görüyoruz şehir yönetiminde temiz insan kalmadı mı gerçekten 21 milyon lirada kayıp demek eğer doğruysa bu sefer iş ciddi büyüdü halkın parasını böyle harcamışlar diye düşünüyorum şehir gelişmiyor adam da çalıyor normal oldu artık 0 0 Yanıtla
  • Özcan Seferov Özcan Seferov:
    başkan hani diye düşündüm de mesele usulsüzlük değilmiş tamamen imar ve para işi aslında başlığa bakalım usulsüzlük filan yazıyo ama detayda örgütlü suç var mı yani ne yazalım biri açıklasın ya adam başkan başkan olduğu için mi yakalandı yoksa doğru düzgün bir suçu mu var 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Hüseyin Cerit Mehmet Hüseyin Cerit:
    yine erkek iktidar çetesi yakalandı işte kadınlar bu tür olaylara hiç karışmıyor çünkü erkekler her zaman gücü kötüye kullanıyo böyle saçma sapan işler yapıyo biz kadınlar dürüst çalışırız ama erkeklerin gözü hep hırsızlıkta oluyo bu ülkede erkek yönetiminin sonu hep böyle oluyo 0 0 Yanıtla
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