Silivri\'de Yangın: İnşaat Malzemeleri Zarar Gördü

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek inşaat malzemelerinin olduğu yere sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi fabrikalar bölgesinde çıktı. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek inşaat malzemelerinin olduğu yere sıçradı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.