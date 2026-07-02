Silivri TEM Otoyolu\'nda Zincirleme Kaza

Silivri TEM Otoyolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyükçavuşlu Tem otoyolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Aynı istikamete seyreden 3 araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Jandarma kaza nedeniyle trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.