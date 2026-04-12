Silivrikapı Spor Köyü Açıldı: Fatih'in Spor İlçesi Olma Yolunda Önemli Adım

12.04.2026 14:39
Fatih Belediyesi’nin projelerinden biri olan Silivrikapı Spor Köyü'nün açılış töreni yapıldı. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan önemli açıklamalarda bulundu. Tesisin sporun gelişimi için kritik olduğuna vurgu yapıldı.

Fatih Belediyesi'nin projesi olan Silivrikapı Spor Köyü'nün açılış töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a teşekkür ederek, metruk bir alanın spor tesisine dönüştürüldüğünü belirtti. Tesisin 3 halı saha, 2 tenis kortu, 2 padel sahası, bir basket sahası, soyunma odaları, büfe ve otopark ile donatıldığını vurguladı. Ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulunarak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun önemine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül, amatör sporların çocuklar için gerekliliğini vurgulayarak, bu tesislerin desteklenmesinin önemini ifade etti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise Fatih'in İstanbul'un spor ilçesi haline geldiğini söyledi ve tesislerin sporun gelişimi için kritik olduğunu belirtti. Açılışın ardından Bakan Bak ve Başkan Turan, çocuklarla halı saha maçı yaptı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
11:28
İran’dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
İran'dan barış umutlarını yerle bir eden açıklama
