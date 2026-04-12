Silivrikapı Spor Köyü Açıldı: Fatih'in Spor İlçesi Olma Yolunda Önemli Adım

Fatih Belediyesi'nin projesi olan Silivrikapı Spor Köyü'nün açılış töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a teşekkür ederek, metruk bir alanın spor tesisine dönüştürüldüğünü belirtti. Tesisin 3 halı saha, 2 tenis kortu, 2 padel sahası, bir basket sahası, soyunma odaları, büfe ve otopark ile donatıldığını vurguladı. Ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri çağrısında bulunarak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun önemine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül, amatör sporların çocuklar için gerekliliğini vurgulayarak, bu tesislerin desteklenmesinin önemini ifade etti. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise Fatih'in İstanbul'un spor ilçesi haline geldiğini söyledi ve tesislerin sporun gelişimi için kritik olduğunu belirtti. Açılışın ardından Bakan Bak ve Başkan Turan, çocuklarla halı saha maçı yaptı.