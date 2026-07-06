Silivrili Küçük Yüzücülerden Samsun'da Üstün Başarı

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı, TYF 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap yarışlarında önemli başarılara imza attı. Melis Akbaş, dört altın madalyayla takımın yıldızı oldu.

Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı, 3-5 Temmuz 2026 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap müsabakalarında elde ettiği başarılı sonuçlarla Silivri'yi gururla temsil etti.

25 farklı şehirden 50 kulübün katıldığı organizasyonda, 328 kadın ve 295 erkek olmak üzere toplam 623 sporcu mücadele etti. Silivri Belediyesi Spor Kulübü ise 5 kız ve 5 erkek sporcudan oluşan 10 kişilik kafileyle yarışmalarda yer aldı.

Silivri Belediyesi Spor Kulübü Yüzme Takımı'ndan Melis Akbaş, 50 metre serbest, 50 metre sırt üstü, 100 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek kategorilerinde birincilik kazanarak, dört altın madalyayla ödüllendirildi.