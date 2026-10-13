Silopi Belediyesinde ek bütçe görüşmesinde çıkan kavgada 10 kişi ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Silopi Belediyesinde ek bütçe görüşmesinde çıkan kavgada 10 kişi ifadeye çağrıldı

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Silopi Belediyesindeki meclis toplantısında ek bütçe görüşülürken Başkan Yardımcısı ile encümen üyeleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Başkan Yardımcısının şikayeti üzerine Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi ifadeye çağrıldı.

Şırnak'ta Silopi Belediyesi meclis toplantısında çıkan kavgaya ilişkin 10 kişi ifadeye çağrıldı.

Silopi Belediyesinde dün yapılan olağanüstü meclis toplantısında ek bütçe gündem maddesi görüşüldüğü sırada Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday ile bazı encümen üyeleri arasında tartışma çıktı.

O sırada bir encümen üyesinin Kuday'a bardaktaki suyu fırlatması üzerine çıkan tartışma, diğer encümen üyelerinin karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı.

Kuday, encümen üyeleri hakkında şikayetçi oldu.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi ifadeye çağrıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Silopi Belediyesinde ek bütçe görüşmesinde çıkan kavgada 10 kişi ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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