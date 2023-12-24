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Silopi'de 2022'de en çok ihracat yapan 10 firmaya ödül verildi - Son Dakika
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Silopi'de 2022'de en çok ihracat yapan 10 firmaya ödül verildi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2022'de yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine en çok katkıda bulunan 10 firmaya ödül verildi.

Silopi\'de 2022\'de en çok ihracat yapan 10 firmaya ödül verildi
24.12.2023 - 12:44,
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Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2022'de yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine en çok katkıda bulunan 10 firmaya ödül verildi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Habur Sınır Kapısı'ndan ciddi bir ihracat olduğunu dile getiren Tanrıver, gün geçtikçe Irak'a ihracatın arttığını belirtti.

Tanrıver, "Burada üretim yaparak ihracatı artırmak istiyoruz. Çünkü kalıcı ihracat her zaman üretimle başlar. Üretim olmadan ihracat olmaz. Bunu yapabilmek için de bu bölgelerimizde çok ciddi teşviklerimiz var. Buralarda kalıcı işler yapmak istiyorsak ilk önce üretime ağırlık vermemiz lazım." dedi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç da planlama aşamasından proje aşamasına geçen ikinci sınır kapısının gündemde olduğunu söyledi.

Koç, "Yine ilçemizden, Ovaköy'den Basra'ya kadar demir yolu ve kara yolu ikisinin birlikte olacağı bir proje çalışması yapılıyor. Burası yıldız ilçe olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından en çok ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri verildi.

Törene, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner ve DAİB Yönetim Kurulu üyeleri ile ihracatçılar ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Silopi'de 2022'de en çok ihracat yapan 10 firmaya ödül verildi - Son Dakika
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