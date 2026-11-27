Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerlere yönelik sağlıklı yaşam semineri düzenlendi.

Merkezde düzenlenen seminerde İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Nursel Özmen katılımcılara, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunmanın yolları, yaşlı sağlığı, ilk yardım, çocuk ve ergen sağlığı, üreme sağlığı ve sağlıklı annelik konularında bilgiler verdi.

İlgi gören seminer sonunda kursiyerlere katılım belgesi verildi.

Silopi ADEM Müdürü Aylin Ökten, seminerde verdiği değerli ve önemli bilgilerden dolayı Dr. Özmen'e teşekkür etti.