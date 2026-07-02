Silopi'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve TOMA'nın müdahalesiyle tarım arazileri ile yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Silopi ilçesi Dicle Mahallesi 20'nci Cadde üzerindeki Sebze Hali mevkiinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Silopi Belediyesi ve Başverimli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, çevredeki tarım arazileri ve yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.