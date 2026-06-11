Silopi'de İlkokul Oyunları Finali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silopi'de İlkokul Oyunları Finali

11.06.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi'de 13 bin öğrencinin katıldığı İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları final programı düzenlendi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları'nın final programı yapıldı. Yaklaşık 13 bin öğrencinin yer aldığı organizasyonda dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

Silopi'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları'nın final programı gerçekleştirildi. Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç katıldı. Programda dereceye giren takımlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Birinci olan takımlara kupalarını ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, ikinci olanlara Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, üçüncü olanlara ise AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu takdim etti. Öğrencilere ayrıca katılım sertifikaları verildi. Ödül töreninin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.

'İLÇE GENELİNDE 13 BİN ÖĞRENCİ KATILDI'

Etkinlikte konuşan Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ortak protokol kapsamında yürütülen ilkokul fiziksel etkinlik oyunlarının Silopi'de final etabıyla tamamlandığını söyledi. İlçe genelinde yaklaşık 13 bin öğrencinin etkinliklere dahil edildiğini belirten Din, "Okullarında sınıflar arası ve okullar arası yarışmaları tamamlayan öğrencilerimiz bugün final heyecanını yaşadı. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda eğitim gören tüm öğrencilerimizi bu organizasyona dahil ettikö dedi.

Etkinliğin temel amacının çocukların motorik ve psikomotor gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Din, organizasyonda emeği bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, antrenörlere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de İlkokul Oyunları Finali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İlknur Kasan İlknur Kasan:
    güzel bir organizasyon yapılmış ve çocuklara fırsat verilmiş bu olumlu bir adım. Ancak bunun sürdürülebilir olması gerekiyor yoksa her sene aynı şekilde tekrar eden programlar yeterli olmayacaktır. Umarım bu tür etkinlikler düzenli hale getirilir ve daha geniş kapsamda uygulanır. 0 0 Yanıtla
  • Füsun Gdmn Füsun Gdmn:
    ya bu kadar öğrenci var ama biz üniversite sınavına hazırlanırken spor yok dershanelere akın ediyoz böyle etkinlikler ne işe yarayacak 0 0 Yanıtla
  • Süleyman Gürsoy Süleyman Gürsoy:
    13 bin öğrenci filan katılmış tamam ama yetkililer bundan sonra ne yapacak bunları nasıl destekleyecek onu merak ediyorum çünkü sadece bir gün etkinlik yeterli değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda yüz güldüren doluluk Kocaeli'nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı'nda yüz güldüren doluluk
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Dünya Kupası’na şimdiden damga vurdular Norveç’ten ABD’de aç kalmamak için görülmemiş yöntem Dünya Kupası'na şimdiden damga vurdular! Norveç'ten ABD'de aç kalmamak için görülmemiş yöntem
Zafer Ergin’den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim
Bu çocuğu tanıdınız mı Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi Ateş püskürdü Menajerinden Icardi için beklenen açıklama geldi! Ateş püskürdü

19:51
Guirassy’nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
19:32
Akın akın geliyorlar Dünya Kupası’nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
Akın akın geliyorlar! Dünya Kupası'nın açılış maçına 80 binden fazla seyirci
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:16
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 20:25:05. #7.13#
SON DAKİKA: Silopi'de İlkokul Oyunları Finali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.