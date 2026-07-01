Silopi'de Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Silopi'de Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti

Silopi\'de Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti
01.07.2026 17:27
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Silopi'de tankerin devrilmesi sonucu şoför Veysi Kartal hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bariyerlere çarpıp, devrilen tankerin şoförü Veysi Kartal (25) hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Silopi çevre yolunda meydana geldi. Veysi Kartal'ın kontrolünü yitirdiği 34 KJ 6628 plakalı boş tanker, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada Kartal ile yanındaki kişi ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Veysi Kartal, kurtarılamadı. Kartal'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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