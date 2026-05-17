Silopi'de Sera Organize Tarım Projesi Tanıtıldı
Silopi'de Sera Organize Tarım Projesi Tanıtıldı

17.05.2026 20:22
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtım programı, özel bir kolejin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programa katılan Vali Birol Ekici, beraberindekilerle projenin tanıtım standını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, programda yaptığı konuşmada, yatırımcılara çağrıda bulunarak, aile işletmelerine 8 milyon lira, profesyonel işletmelere 30 milyon lira, genç ve kadın girişimcilere de yüzde 70 hibe imkanı bulunduğunu belirtti.

Kaymakam Çağlar Partal da ilçede stratejik bir yatırımın hayata geçirildiğini, seraların kurulmasıyla üretim ve istihdamın artacağını ifade etti.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da projenin 946 dekar alan üzerinde yükseleceğini, modern seralarda meyve, sebze, tıbbi aromatik ve süs bitkilerinin üretileceğini dile getirdi.

Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı da projenin ilçeye kazandıracağı ekonomik ve sosyal katkıya dikkati çekerek, "Silopi'nin geleceği için büyük bir adım atılıyor. Bu yatırım hem üretim hem de istihdam açısından ilçemize değer katacaktır." dedi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de projenin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıya değinerek, "Bu yatırım Şırnak ve Silopi için tarımda yeni bir dönemin başlangıcıdır. Üretim kapasitesini artırarak çiftçilerimize ve yatırımcılarımıza büyük fırsatlar sunacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

