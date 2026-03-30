Silopi'de Su Kesintisi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde etkili olan sağanak sonrası ana su boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle ilçe genelinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Silopi ilçesinde etkili olan yağışlar, içme suyu altyapısında arızaya yol açtı. Dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından barajdan ilçeye su taşıyan ana boru hattında hasar oluştu.

Silopi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun çalışma yürüttüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),