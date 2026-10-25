Silopi\'de vücudu yanan 56 yaşındaki hasta helikopterle Diyarbakır\'a sevk edildi

Silopi'de vücudu yanan 56 yaşındaki hasta helikopterle Diyarbakır'a sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Devlet Hastanesine getirilen 56 yaşındaki hastanın vücudunun büyük bölümünde yanıklar olduğu belirlendi. İleri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edilen hasta, Zırhlı Tugay Komutanlığından ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Hastanesine götürüldü.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde vücudunda yanıklar oluşan 56 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
Silopi Devlet Hastanesine getirilen A.S'nin muayenesinde vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlendi.
Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
Ambulansla 172. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürülen hasta, burada hazır bekletilen ambulans helikoptere alınarak, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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