Silopi'de Yangın: 3 Ton Saman Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silopi'de Yangın: 3 Ton Saman Zarar Gördü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi'de bir samanlıkta çıkan yangında 3 ton saman ile 200 kg hayvan yemi yok oldu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde çıkan yangında 3 ton saman ile 200 kilogram hayvan yemi zarar gördü.

Yangın, 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Bostancı köyündeki AFAD konutlarında Hasan Sayman'a ait samanlıkta çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık tamamen yanarken, çatısı da çöktü. Yaklaşık 3 ton saman ile 200 kilogram hayvan yemi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Yangın: 3 Ton Saman Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış
Konya’da ’isyan’ iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi Konya'da 'isyan' iddiası şehri karıştırdı: Emniyetten açıklama geldi
Tayland’da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti Tayland'da eski milletvekili, teşkilat başkanını öldürdü: Canlı yayına bağlanıp itiraf etti
Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi Yem makinesine kapılan işçi feci şekilde can verdi
Fenerbahçe’nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı 3 eksik var Fenerbahçe'nin Sturm Graz kamp kadrosu açıklandı! 3 eksik var
Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan kadın ormanda ağaca asılı halde bulundu

11:38
Devrik lider Esad, Suriye’de idama mahkum edildi
Devrik lider Esad, Suriye'de idama mahkum edildi
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
11:09
Fenerbahçe’de büyük gün Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak
Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak
10:31
Özgür Özel’le aynı fikirde değiller Yeni Parti’de büyük fire
Özgür Özel'le aynı fikirde değiller! Yeni Parti'de büyük fire
09:37
Müge Anlı’dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
Müge Anlı'dan Süper Lig ekibinin çağrısına bomba yanıt: Hodri Meydan
09:32
Akaryakıta çifte zam Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 11:44:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Silopi'de Yangın: 3 Ton Saman Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.