Silopi Devlet Hastanesi ek binası bahçesinde 580 fidan toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silopi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası bahçesine 580 fidan dikildi. Hastane personelinin katıldığı çalışmada sulama için damla sistemi yerleştirilirken Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, yeni hastane bahçesine farklı yaşlarda toplam 580 fidan dikildiğini belirtti.
Silopi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binası bahçesine 580 fidan toprakla buluşturuldu.
Hastane bahçesinde yapılan ağaçlandırma çalışmasına katılan hastane personeli, fidan dikti, sulama için damla sistemi yerleştirdi.
Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Raşit Kılıç, ilk etapta Çocuk Hastanesi bahçesine 2 ve 3 yaşlarında 53 fidan diktiklerini belirterek, yeni hastane bahçesine ise farklı yaşlarda toplam 580 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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