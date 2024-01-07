Silvan Belediyesi Çalışanlarını Tehdit Eden 5 Şüpheliden 3\'ü Tutuklandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye çalışanlarını silahla tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Silvan Belediyesine ait garaj amirliğine 4 Ocak'ta terör örgütü PKK/KCK adına gelen, 1'i silahlı, 4'ü maskeli 5 kişinin, park halinde bulunan araçları yakacaklarını söyleyerek personeli tehdit ettikleri ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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