Silvan\'da çıkan anız yangınında 500 dönüm tarım alanı zarar gördü

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DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangınında 500 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Silvan ilçesinin kırsal Kasımlı, Heybelikonak ve Gökçetevek mahalleleri arasındaki hasadı yapılmış tarlada, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Bağdere Jandarma Karakolu personeli ve köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 500 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.