Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi! En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem

Kütahya\'nın Simav ilçesi beşik gibi! En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem
28.09.2025 20:41
Kütahya'nın Simav ilçesi gündüz saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer saat 19.43'te 4 büyüklüğünde depremle sallandı. Ayrıca ilçede 5.4'ün ardından en büyüğü 4 büyüklüğünde olmak üzere 6 artçı sarsıntı yaşandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.46 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.

KÜTAHYA'DA 5.4'TEN SONRA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

5.4'ün ardından Simav beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İlçede son olarak 19.43'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 11.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Kütahya bu sefer 4 büyüklüğünde depremle sallandı

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANIYOR

Öte yandan Simav'da şu ana kadar en büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. İlçede 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra sırasıyla 3.5, iki defa 4, üç defa 3.6 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Öte yandan 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada; "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen ve Uşak, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1257seferveli:
    geçmiş olsun Kütahyaya 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
