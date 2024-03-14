Simav'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar - Son Dakika
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Simav'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar

Simav\'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullandıkları belirlenen 6 sürücünün her birine 20 bin 977 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl içinde hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile uyuşturucu madde ticareti suçlarından adli işlem yapılan ve araç kullanan şüpheli şahıslardan alınan kan ve kıl numunelerinin adli tıp raporları sonuçlandı. Buna göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanıldığı tespit edilen M.Y. (44), Ş.A. (33), E.Y.(34), E.Y. (31), Ö.Y. (34) ve H.Ö'nün (38) ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konularak her birine 20 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.

14.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:48
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullandıkları belirlenen 6 sürücünün her birine 20 bin 977 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl içinde hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile uyuşturucu madde ticareti suçlarından adli işlem yapılan ve araç kullanan şüpheli şahıslardan alınan kan ve kıl numunelerinin adli tıp raporları sonuçlandı.

Buna göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanıldığı tespit edilen M.Y. (44), Ş.A. (33), E.Y.(34), E.Y. (31), Ö.Y. (34) ve H.Ö'nün (38) ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konularak her birine 20 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Simav'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar - Son Dakika

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