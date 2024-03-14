Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullandıkları belirlenen 6 sürücünün her birine 20 bin 977 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl içinde hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile uyuşturucu madde ticareti suçlarından adli işlem yapılan ve araç kullanan şüpheli şahıslardan alınan kan ve kıl numunelerinin adli tıp raporları sonuçlandı.
Buna göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanıldığı tespit edilen M.Y. (44), Ş.A. (33), E.Y.(34), E.Y. (31), Ö.Y. (34) ve H.Ö'nün (38) ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konularak her birine 20 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Simav'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullananlara Cezalar - Son Dakika
Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde şahsı gözaltına aldıktan sonra tutuklama işlemi gerçekleştirdi.
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