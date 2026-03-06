İzmir'de Raylarda Kadın Gücü

(İZMİR) - İzmir Metro AŞ'de tramvay sürücüsü olarak görev yapan 23 yaşındaki Simay Aytimur, her gün binlerce yolcuyu güvenli bir şekilde taşırken kadın emeğinin gücünü de yansıtıyor. İzmir'de metro ve tramvay işletmelerinde görev yapan 29 kadından biri olan Aytimur, eşitliğin bir lütuf değil hak olduğunu vurgulayarak güçlü kadınların sesi oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro AŞ bünyesinde metro ve tramvay işletmelerinde görev yapan 29 kadından biri olan 23 yaşındaki Simay Aytimur, tramvay sürücüsü olarak hem teknik bilgi birikimi hem de kararlılığıyla önemli bir sorumluluk üstleniyor. Uçak motor gövde bakım teknikerliği eğitimi alan ve uçak motorları konusunda uzmanlaşan Aytimur'un hikayesi, çocukluk hayaliyle başladı. İzmir Metro AŞ'de 2023'te mekanik bakım teknikeri olarak işe başlayan ve bir yıl sonra tramvay koltuğuna oturan genç sürücü, erkek egemen meslek alanında "Kadın isterse her şeyi başarır" sözünü rayların üzerinde gerçeğe dönüştürüyor.

Korkuyu değil cesareti büyüttü

Tramvayın sürücü koltuğuna ilk oturduğu anı, "Önce korku hissettim çünkü yolcuların hayatı bize emanet. Ama aynı zamanda büyük bir gurur duydum" sözleriyle anlatan genç sürücü, bu sorumluluk bilinciyle görev yaptığını vurguladı. Simay Aytimur için tramvay sürücülüğü sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir duruş. "Bazen bu işe yalnızca erkeklerin yaptığı bir meslek olarak bakılıyor. Oysa kadınlar da erkekler kadar başarılı. Biz kadınlar varız ve bu işleri en iyi şekilde yapıyoruz" diyor. Ona göre eşitlik bir lütuf değil, temel bir hak. En büyük desteği ailesinden aldığını anlatan genç kadın, yakın çevresinin duyduğu endişelere rağmen inancını hiç kaybetmediğini belirtiyor. "Ben yapabileceğime hep inandım. Ailemin benimle gurur duyduğunu görmek hem mutlu ediyor hem de daha çok motive ediyor" sözleriyle duygularını paylaşıyor.

Kadınların emeğini ve kararlılığını taşıyor

Aytimur, her gün rayların üzerinde yalnızca bir ulaşım hizmeti sunmuyor; aynı zamanda kadınların emeğini ve kararlılığını da taşıyor. Yolcuların teşekkürleri, iyi dilekleri ve şaşkın bakışları ise onun için ayrı bir anlam taşıyor. "Bizi görünce çok güzel tepkiler veriyorlar. O zaman biz de daha fazla gurur duyuyoruz" diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyadaki her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatan Simay Aytimur, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm kadınlara şu mesajı veriyor: "Kadının olduğu her yerde düzen ve başarı vardır. Kadın isterse her şeyi başarır."