SİMDER'den Mali'ye 40 Ton Gıda Yardımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SİMDER'den Mali'ye 40 Ton Gıda Yardımı

SİMDER\'den Mali\'ye 40 Ton Gıda Yardımı
23.02.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya İmam Hatipliler Derneği, Mali'deki 1000 aileye ramazan dolayısıyla 40 ton gıda yardımı yaptı.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), ramazan ayı dolayısıyla Mali'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton gıda yardımı yaptı.

Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye, Türkiye, Almanya ve Yunanistan'daki hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan erzak dağıtıldı.

Her kolide, 25 kilogram pirinç, 5 kilogram makarna, 5 kilogram şeker ve 5 kilogram yağ olmak üzere 40 kilogram temel gıda malzemesi yer aldı.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır, AA muhabirine, Mali'de uzun yıllardır katarakt ameliyatları, medreselerde eğitim gören öğrencilerin hafızlık icazet merasimleri, zekat dağıtımları ve ramazan ayı öncesinde kumanya organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakır, 1000 aileye toplam 40 ton gıda yardımı yapıldığını, yardımların, Sakarya'nın yanı sıra Türkiye genelinden, Almanya'daki mezunlardan ve Yunanistan'daki soydaşlardan gelen bağışlarla temin edildiğini aktardı.

"Bize bırakılan miras insanlara faydalı olmak"

İhtiyaç sahibi insanların yüzünün güldüğünü dile getiren Bakır, "Şunu duyuyoruz '1. gün sahurda sadece su içtik. İftarda yemek yemedik, eğer bu gıdalar gelmeseydi yine su içmek zorunda kalacaktık.' diyen, zor koşullarda yaşayan Afrikalı kardeşlerimizi yalnız bırakamazdık, bırakmadık da." ifadelerini kullandı.

Bakır, küçük çocukların yardımları sırtlarına alıp koşarak evlerine gittiklerini ve ramazan sevinci yaşadıklarını anlatarak, bu sevince katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Dinin emri gereği insanlara faydalı olmaya gayret ettiklerini belirten Bakır, "Çok büyük medeniyetin evlatlarıyız, dolayısıyla bize bırakılan miras insanlara faydalı ve yardımcı olmak. Medeniyetin mirasını, dinimizin emri gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Mali'de bize karşı çok sevgi dolu insanlar var çünkü onlara yardım etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakır, güler yüzle ve samimiyetle dağıtımları yaptıklarından dolayı oradaki insanların Türkiye'ye karşı sevgi dolu olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİMDER'den Mali'ye 40 Ton Gıda Yardımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:19:00. #.0.4#
SON DAKİKA: SİMDER'den Mali'ye 40 Ton Gıda Yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.