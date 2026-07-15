Simge Sağın Van\'da Konser Verdi

Sanatçı Simge Sağın, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da sahne aldı.

İpekyolu ilçesindeki Atatürk Kültür Parkı'nda konser veren Sağın, binlerce hayranıyla buluştu.

Sağın, "Ben Bazen", "Kalpsiz Bir Serseri" ve "Aşkın Olayım" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.