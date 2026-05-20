Şimşek: Kripto Varlıklar Terör Finansmanında Risk Oluşturuyor

20.05.2026 14:17
Bakan Şimşek, kripto varlıkların terör finansmanında kullanımının arttığını vurguladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen 5'inci "Teröre Para Yok" Bakanlar Konferansı'na katıldığını belirterek, kripto varlıkların ve özellikle stablecoinlerin terör finansmanında giderek daha fazla kullanılmaya başladığını söyledi.

Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Finansal Yeniliklerin Terörün Finansmanında Kötüye Kullanılmasının Önlenmesi" başlıklı panelde konuştuğunu aktardı.

Finansal inovasyonun ödemeleri hızlandırıp erişimi artırırken aynı zamanda suç örgütleri ve terör finansörleri için yeni imkanlar yarattığını belirten Şimşek, kripto varlıkların artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığını ifade etti.

Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) değerlendirmelerine atıf yaparak, ABD dolarına sabitlenen dijital varlıklar olan stablecoinlerin değerlerini koruyabilmeleri, hızlı sınır ötesi transfer imkanı sunmaları ve kolay erişilebilir olmaları nedeniyle terör finansörleri tarafından daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Türkiye'nin kripto bağlantılı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele konusunda erken adımlar attığını kaydeden Şimşek, 2021 yılında kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yükümlülük kapsamına alındığını, kripto transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılan "travel rule" uygulamasının devreye sokulduğunu ve lisans ile uyum şartlarının getirildiğini belirtti.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin kripto ATM'lerini tamamen yasakladığını ifade etti. Bakan Şimşek, bazı alanlarda FATF tavsiyelerinin de ötesine geçildiğini belirterek stablecoin transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limit getirildiğini, "travel rule" şartlarını karşılamayan işlemler için ise zorunlu bekleme süreleri uygulandığını kaydetti.

Uluslararası iş birliğinin önemine de dikkat çeken Şimşek, suç ağlarının fonları saniyeler içinde hareket ettirdiğini, bu nedenle şüpheli dijital cüzdanlara ilişkin bilgilerin de haftalar değil saatler içinde paylaşılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

