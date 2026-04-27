Şimşek: Tek haneli enflasyon programın özünü oluşturuyor
Şimşek: Tek haneli enflasyon programın özünü oluşturuyor

27.04.2026 13:45
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yatırım teşviklerini ve ekonomik programı anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yatırım adımlarıyla ilgili uluslararası medyaya yönelik basın toplantısı düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tek haneli enflasyonun programın özünü oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin imalat değer zincirinde yukarı tırmandığını ve düşük ücretli bir merkez olmadığını vurguladı.

Şimşek, teşviklerle Türkiye'nin Singapur, Hong Kong ve Hollanda gibi ülkelerle rekabetçi bir ticaret merkezi olmasının hedeflendiğini söyledi. Transit ticarette kurumlar vergisinin İstanbul Finans Merkezi'nde sıfırlanacağını, finans merkezi dışında yüzde 5 olacağını açıkladı. İhracatçılar için kurumlar vergisi yüzde 14, imalatçı ihracatçılar için yüzde 9 olarak uygulanacak.

Küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaları için 20 yıllık kurumlar vergisi muafiyeti sağlanacak. Yurt dışında yaşayan ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefi olmayan kişiler, 20 yıl boyunca yurt dışı kaynaklı gelirleri için vergi ödemeyecek. Şimşek, programın Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'nın finans kapısı olmayı amaçladığını belirtti. Düzenlemeler önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mehmet Şimşek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şimşek: Tek haneli enflasyon programın özünü oluşturuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Şimşek: Tek haneli enflasyon programın özünü oluşturuyor - Son Dakika
