Şimşek'ten Ekonomi Mesajları: Vergi Affı Yok, İhracatçıya İndirim Gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, programın son dakikalarında önemli mesajlar verdi. Açıl Sezen'in stopajda indirim sorusuna, "Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz. Yüzde 17.5'lik stopaj oranını artırma da azaltma da gündemimizde yok" yanıtını verdi. Sezen'in yapılandırma beklentisi hatırlatması üzerine, nakit sıkıntısı yaşayan işletmeler için taksitlendirme imkanı olduğunu, ancak vergi affı niteliğinde bir yapılandırmanın asla olmayacağını belirtti.

Şimşek, Türkiye'nin savaş şokunu başarıyla atlattığını, ancak enflasyondaki sapmanın raporlardaki kadar abartılı olmayacağını ifade etti. Cari açıkta orta vadeli programın üzerinde bir artış görülebileceğine işaret etti. Genel mesajlar arasında, ihracatçılara radikal vergi indirimi, Türkiye'nin transit ticaret üssü konumunun güçlendirilmesi ve Eylül'de kamuoyuyla bir yol haritası paylaşılması yer aldı. Enflasyonda kararlılığın devam ettiğini vurgulayarak, ateşkesin sürmesi halinde enflasyon beklentilerinin abartılı olduğu kanısında olduğunu söyledi. Rezervlerdeki düşüşün bir kısmının altın fiyat hareketinden kaynaklandığını ve ateşkes devam ederse eski seviyelere hızlıca dönüleceğini ekledi.