Şimşek'ten Vergi Denetimi Vurgusu

Güncel

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanlarında tutarsızlık olan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını ifade ederek, "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.