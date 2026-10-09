Sinaloa El Castillo\'da kavgada 16 tutuklu yaralı, 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi öldü

Sinaloa El Castillo'da kavgada 16 tutuklu yaralı, 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinaloa'daki El Castillo Hapishanesi'nde çıkan kavgada 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi yaşamını yitirdi. Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliği, yaralanan 16 tutuklunun hastaneye sevk edildiğini ve ziyaretlerin tedbir amacıyla durdurulduğunu açıkladı.
MEKSİKO, 9 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde bulunan El Castillo Hapishanesi'nde çıkan kavgada 9 tutuklu ile 1 çocuk ziyaretçi hayatını kaybetti.
Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, yaralanan 16 tutuklunun tedavi görmek üzere hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Sekreterlik, düzeni sağlamaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve durumun an itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi.
Açıklamaya göre eyalet savcılığı olayı soruşturarak sorumluları belirlerken, sosyal hizmet görevlileri de olaydan etkilenenlerin ailelerini bilgilendiriyor.
Yetkililer, diğer tutukluların yaralanmadığını belirtirken, ziyaretler tedbir amaçlı askıya alındı.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?