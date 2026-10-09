Sinaloa El Castillo'da kavgada 16 tutuklu yaralı, 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinaloa El Castillo'da kavgada 16 tutuklu yaralı, 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinaloa El Castillo\'da kavgada 16 tutuklu yaralı, 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinaloa'daki El Castillo Hapishanesi'nde çıkan kavgada 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi yaşamını yitirdi. Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliği, yaralanan 16 tutuklunun hastaneye sevk edildiğini ve ziyaretlerin tedbir amacıyla durdurulduğunu açıkladı.

MEKSİKO, 9 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinde bulunan El Castillo Hapishanesi'nde çıkan kavgada 9 tutuklu ile 1 çocuk ziyaretçi hayatını kaybetti.

Sinaloa Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, yaralanan 16 tutuklunun tedavi görmek üzere hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Sekreterlik, düzeni sağlamaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü ve durumun an itibarıyla kontrol altına alındığını bildirdi.

Açıklamaya göre eyalet savcılığı olayı soruşturarak sorumluları belirlerken, sosyal hizmet görevlileri de olaydan etkilenenlerin ailelerini bilgilendiriyor.

Yetkililer, diğer tutukluların yaralanmadığını belirtirken, ziyaretler tedbir amaçlı askıya alındı.

Kaynak: Xinhua
GüvenlikGüncelDünyaÇocukKamuSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Üsküdar’da 1 yıldır protesto edilen McDonald’s şubesi mühürlendi Üsküdar'da 1 yıldır protesto edilen McDonald's şubesi mühürlendi
Afyonkarahisar’da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti Afyonkarahisar'da silahla vurulmuş halde bulunan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Müge Anlı’da babasını arayan Hamid’in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi
Maltepe’de çöken apartmanda can kaybı 3’e yükseldi Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi
90 yıl sonra bir ilk Halka açık şekilde kurşuna dizecekler 90 yıl sonra bir ilk! Halka açık şekilde kurşuna dizecekler
09:52
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
09:46
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
09:24
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor Motorine zam, benzine indirim
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
09:05
Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
08:30
TikTok’ta skandal yayın Herkes emniyeti etiketliyor
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor
07:14
Pakistan savaşa dahil oldu Jetler havalanıp bomba yağdırdı
Pakistan savaşa dahil oldu! Jetler havalanıp bomba yağdırdı
06:40
İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 10:17:11. #7.13#
SON DAKİKA: Sinaloa El Castillo'da kavgada 16 tutuklu yaralı, 9 tutuklu ve 1 çocuk ziyaretçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei