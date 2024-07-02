Sinan Ateş Cinayeti Davası İkinci Gün Duruşması Başladı

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(ANKARA) - Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ikinci gün duruşması Sincan Cezaevi'nde başladı. Duruşmalar bu hafta boyunca devam edecek.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin açılan davanındün yapılan ilk duruşmasını tutuklu 8 sanık savunmasını yapmıştı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Mehmet Yücel, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Serdar Öktem, Caner Günay, Emre Yüksel, Umut Ersoy, Alper Atay, Erdem Karadeniz ve Mustafa Ensay Aykal savunma yapacak.

Ateş cinayeti davası öncesinde bugün de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde ve içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cezaevi kampüsüne giden yolda trafik ve çevik kuvvet polisleri yer aldı.

İlk duruşmada sanıklar önceki ifadelerinin çoğunu reddetti

Sanıklardan tetikçi Eray Özyağcı ilk defa Doğukan Çep'in emriyle her şeyi yaptığını iddia ederken azmettirici olarak yargılanan Çep de Sinan Ateş'e hakkındaki bir davadan dolayı yardım talep ettiğini ve bunun sonucunda Ateş'in kendisinden 650 bin TL aldığını ve geri ödememesi nedeniyle saldırıyı planladığı iddiasında bulundu.