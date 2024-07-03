Sinan Ateş Davası: Sanık Çep Duruşmada Dengesiz Hareketlerine Devam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinan Ateş Davası: Sanık Çep Duruşmada Dengesiz Hareketlerine Devam Etti

Sinan Ateş davasının 3'üncü duruşması başladı. Duruşmayı takip eden siyasilerle birlikte müştekiler Ayşe Ateş, Saniye Ateş, Selma Ateş, Sevda Ateş ve Selman Bozkurt da duruşmada hazır bulundu. Sanık Doğukan Çep, duruşma başladığında Kemal Kılıçdaroğlu'na benzer şekilde 'Buradayım' diye seslendi. Duruşmanın üçüncü gününde sanık Umut Ersoy ve sanık avukatlarının dinlenilmesi bekleniyor.

03.07.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Sinan Ateş davasının 3'üncü duruşması başladı. Duruşmayı takip eden siyasilerle birlikte müştekiler Ayşe Ateş, Saniye Ateş, Selma Ateş, Sevda Ateş ve Selman Bozkurt da duruşmada hazır bulundu. Önceki günkü duruşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Kemal nerede" diye bağıran sanık Doğukan Çep bugün de dengesiz hareketlerine devam etti. Sanık Çep, duruşma başladığında yoklama alınırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı bir açıklamada söylediği "Buradayım" sözlerine benzer şekilde "Buradayım" diye seslendi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmesine ilişkin davanın 3 gün duruşması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülüyor.

Müştekiler Ayşe Ateş, Saniye Ateş, Selma Ateş, Sevda Ateş ve Selman Bozkurt duruşmada hazır bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin ve Gene Başkan yardımcıları Mustafa Yeneroğlu, Mehmet Emin Ekmen ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan duruşmayı takip etmek için geldi.

Davanın üçüncü gününde sanık Umut Ersoy ve sanık avukatlarının dinlenilmesi bekleniyor. Duruşma salonunda yoklama alınırken azmettirici tutuklu sanık Doğukan Çep dengesiz hareketlerini sürdürdü. Duruşmanın ilk gününde duruşma salonunda "Bay Kemal nerede" diye bağıran sanık Çep, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklamada "Buradayım be buradayım. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım" sözlerini ima eder şekilde "Buradayım" diye seslendi.

Mahkeme Başkanı duruşmada sorun çıkartan kişilerin bir daha salona alınmayacağını belirtti. Mahkeme Başkanı ayrıca siyasi parti temsilcilerinin bir daha Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır gibi salonda duruşmaya müdahale etmesi halinde "davaya siyasi müdahale" olacağı gerekçesiyle salona alınmayacaklarını kaydetti.

Bugünkü duruşmada Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık Umut Ersoy ve sanık avukatları dinlenecek.

Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Doğukan Çep, Umut Ersoy, Sinan Ateş, Ayşe Ateş, Bozkurt, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş Davası: Sanık Çep Duruşmada Dengesiz Hareketlerine Devam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Sinan Ateş Davası: Sanık Çep Duruşmada Dengesiz Hareketlerine Devam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement