Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasi liderleri ziyaret edecek - Son Dakika
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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasi liderleri ziyaret edecek

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşerek davetini iletti ve diğer siyasi partileri de ziyaret edeceğini belirtti.

12.06.2024 17:34
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(ANKARA) - Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Fatih Erbakan'ı 1 Temmuz'da Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek davanın duruşmasına davet ettiğini belirten Ayşe Ateş, "Verdiği destekten dolayı Sayın Erbakan'a teşekkürlerimizi ilettik. Kendisini 1 Temmuz'daki duruşmaya davet ettim. Kendisi de destek vereceğini, yanımızda olacağını söyledi" dedi.

Ateş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de görüşeceğini, ardından da Zafer Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi'ni de ziyaret edeceğini de bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasi liderleri ziyaret edecek - Son Dakika

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